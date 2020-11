Rebel Wilson (40) setzt ihre Kurven in Szene! Die australische Schauspielerin sorgte in den vergangenen Monaten mit ihrer körperlichen Verwandlung für Schlagzeilen: Anfang des Jahres hatte sie damit begonnen, ihren Lebensstil zu ändern – und dank eines speziellen Fitnessprogramms und ihrer Ernährung purzelten schnell die Pfunde. Diese Erfolge präsentiert die Pitch Perfect-Darstellerin offenbar nur allzu gerne im Netz: Rebel posierte jetzt in einem figurbetonten Look für ein Social-Media-Pic – und dabei legte sie einen verführerischen Blick auf!

In ihrer Instagram-Story teilte Rebel ein Spiegel-Selfie mit ihrer Community, auf dem sie ihre erschlankten Kurven perfekt in Szene setzt: Auf dem Schnappschuss trägt die 40-Jährige eine hautenge Leggings in Leder-Optik und einen leicht transparenten Pullover. Zusätzlich experimentierte die Blondine mit einem neuen Haarstyling: Sie band ihre Mähne mit einem auffälligen Scrunchie-Haargummi zu einem Dutt zusammen.

Und mit dieser körperlichen Verwandlung bringt Rebel ihre Fans regelmäßig so richtig zum Staunen. Egal, ob Fitness-Pic, lustiges Tanzvideo oder ein glamouröses Foto im Abendkleid – die Community überhäuft ihr Idol mit zahlreichen Komplimenten. "Du warst schon immer hübsch, aber du siehst gerade wirklich glücklich aus" oder auch "Du bist meine Inspiration, Rebel", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte eines Social-Media-Postings.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Instagram / rebelwilson "Pitch Perfect"-Darstellerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

