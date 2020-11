Herzogin Meghan (39) schreibt Geschichte! Am 3. November wählen die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika wieder einen neuen Präsidenten. Neben zahlreichen anderen Promis ermutigt auch die 39-Jährige ihre Fans dazu, ihr Kreuzchen zu setzen. Da Meghan und Prinz Harry (36) im März von ihren royalen Pflichten zurückgetreten sind und nun in Kalifornien leben, nimmt auch die Herzogin an der Wahl teil. Normalerweise sind Angehörige der königlichen Familie dazu jedoch nicht berechtigt. Durch den Megxit hat Meghan nun jedoch als erste britische Royal die Möglichkeit, das allgemeine Wahlrecht für sich in Anspruch zu nehmen.

In der amerikanischen TV-Sendung "TIME 100" haben die beiden Wahl-Kalifornier die Amerikaner dazu aufgerufen, wählen zu gehen. "Alle vier Jahre wird uns das Gleiche gesagt: Dass dies die wichtigste Wahl unseres Lebens ist. Und das ist sie auch", erklärt die Herzogin von Sussex. Sie appelliert an alle Bürger, ihre Stimme zu nutzen, denn jeder habe es verdient, gehört zu werden. Harry hingegen erklärte, dass er in den USA nicht wählen gehen könne und enthüllte: "Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht, dass ich mein ganzes Leben lang auch in Großbritannien nicht wählen konnte."

Die Frau von Prinz Harry hatte bereits vor vier Jahren, bei den US-Wahlen 2016, dazu aufgerufen, an der Abstimmung teilzunehmen. "Bitte stimmen Sie ab", schrieb sie damals auf ihrem Blog. "Ich habe letzte Woche die Kästchen auf meinem Briefwahlzettel angekreuzt und an meine Urgroßeltern gedacht, die dieses Recht nicht hatten", hatte sie ihre Entscheidung begründet.

