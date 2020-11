Mareike Lerch und Philipp Herder mussten ihre Hochzeit komplett umplanen! Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Liebster wollten eigentlich in diesem Herbst auf Bali heiraten. Doch die aktuelle Gesundheitslage hatte den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mittlerweile haben sich die Berliner zwar für eine standesamtliche Hochzeit im kleinen Kreis entschieden, die große Feier wollen sie im kommenden Jahr trotzdem nachholen. Doch werden Mareike und Philipp die GNTM-Kolleginnen etwa nicht zu ihrer Hochzeitsfeier einladen? Im Promiflash-Interview gaben die beiden einen Einblick in ihre Gästeliste...

Ursprünglich sei es geplant gewesen, fast alle der GNTM-Girls einzuladen, erklärte Mareike gegenüber Promiflash. Jedoch sei die Kapazität der Party-Location begrenzt: "Es durften nur maximal 90 Leute sein und wir haben beide relativ große Familien", verdeutlichte die Tattoo-Liebhaberin und stellte klar, dass sowohl sie als auch ihr Liebster jeweils nur zwölf weitere Personen einladen konnten. "Dann lädt man lieber Freunde ein, mit denen man schon superlange befreundet ist, anstatt die Mädels von GNTM", führte sie weiter aus.

Allerdings bedeute das nicht, dass Mareike nicht trotzdem gerne mit ihren ehemaligen Castingshow-Mitbewerberinnen gefeiert hätte. Doch aus den Einschränkungen müssen die beiden jetzt wohl oder übel das Beste machen: "Obwohl man die [GNTM-Girls] natürlich auch gerne dabei hätte", beteuerte das Model in Hinblick auf die begrenzte Gästeliste.

Philipp Herder und Mareike Lerch im Juli 2020

Mareike Lerch im Oktober 2020 auf den Malediven

Philipp Herder und Mareike Lerch im Oktober 2020

