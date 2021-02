Ist diese Aufgabe spannend oder übertrieben? Am Donnerstag ist es wieder so weit: Das traditionelle Nacktshooting von Germany's next Topmodel findet statt. Doch dieses Jahr müssen die Teilnehmerinnen nicht nur hüllenlos für die Kamera posieren – es wird 2021 nämlich noch eine Schippe draufgelegt. Statt einem Fotoshoot ohne Klamotten müssen die Kandidatinnen nun einen Nackt-Walk absolvieren. Gegenüber Promiflash packen nun die drei ehemaligen GNTM-Stars Klaudia Giez (24), Mareike Lerch und Nadine Wimmer aus, was ihrer Meinung nach wohl das Schwierigste an der Challenge ist.

"Ich bin da echt sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll", gesteht Nadine gegenüber Promiflash. Sie glaubt, dass es viele der Mädels Überwindung kosten werde, den Nackt-Walk durchzuziehen und sich vor allen Leuten im Evakostüm zu zeigen. Dem kann auch Klaudia nur zustimmen. Sie ist sich sicher, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, trotzdem selbstbewusst zu wirken und sich nicht verunsichern zu lassen. Umso neugieriger ist die gebürtige Polin, wie die Kandidatinnen diese Aufgabe meistern werden. "Ich bin so gespannt, weil beim Shooting kann man ja noch so einiges verdecken, aber beim Walk... wenn's springt, dann springt's. Dann kann man da gar nichts machen und muss seriös nach vorne laufen", erklärt sie.

Und was denkt Mareike über die neue GNTM-Challenge? Sie findet auch, dass das Schwierigste sein wird, kein Schamgefühl zu zeigen. Die 24-Jährige betont: "Da gucken halt einfach so viele Leute mit zu, also das Produktionsteam ist ja riesengroß und dann auch direkt vor der Jury..."

Anzeige

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Anzeige

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de