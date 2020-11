Sie hat noch ziemlich an der Trennung zu knabbern! Vergangene Woche überraschte Pietro Lombardi (28) seine Fans mit einer traurigen Nachricht: Er und seine Freundin Laura Maria gehen von nun an getrennte Wege. Für beide sei diese Entscheidung nicht leicht gewesen, sie haben diesen Entschluss jedoch gemeinsam getroffen. Doch wie geht es der Beauty einige Tage danach? Im Netz gibt Laura ihren Fans nun ein Gefühlsupdate!

In ihrer Instagram-Story stellt sich die 24-Jährige den Fragen und Antworten ihrer Fans. So will unter anderem ein User wissen, wie es der Influencerin derzeit geht. Und darauf hat sie auch eine deutliche Antwort. "Klar, ich bin verletzt und es ist nicht leicht, mit der momentanen Situation umzugehen. Ich bin ein ziemlich optimistischer Mensch und man sollte aus jeder Situation etwas Positives mitnehmen und das Beste daraus machen", zeigt sich die Blondine stark.

Für sie sei es nicht einfach, dennoch sehe sie es positiv. Und Pietro? Dem Musiker geht es da wohl ähnlich. Erst vor wenigen Tagen hatte er angedeutet, dass er sich sogar ein Liebescomeback vorstellen könnte. "Manchmal müssen sich zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, trennen, damit sie merken, dass sie ohne den anderen nicht leben können. Denn wahre Liebe findet immer einen Weg", so der Vater des kleinen Alessio Lombardi (5).

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

