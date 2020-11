Bald darf Jade Roper Tolbert ihr Baby in die Arme schließen! Die einstige Kandidatin der US-amerikanischen Bachelor-Version erwartet aktuell ihren dritten Sprössling. Kürzlich verkündeten sie und ihr Ehemann Tanner Tolbert, dass sich ihre beiden Kinder Emmy und Brooks Easton auf einen Bruder freuen dürfen. Und da wahrscheinlich auch schon in Kürze: Jade hat auch schon im Gefühl, wann genau das passieren könnte!

Auf Instagram teilte die Mutter einen Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie groß ihre Babykugel mittlerweile ist. Sie befände sich jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche und achte momentan auf jede noch so kleine Bewegung in ihrem Bauch, erklärte sie unter dem Beitrag. "Ich bin ein bisschen besorgt, dass ich zu früh entbinde", teilte der Reality-TV-Star seine Sorge mit. Doch die Beauty vermutet dennoch ganz stark, dass ihr kleiner Spross am 22. November auf die Welt kommen könnte!

Das feuerrote Kleid, in dem Jade ihren Schwangerschaftsbauch präsentiert, habe zudem eine ganz besondere Bedeutung für die 38-Jährige, betonte sie weiterhin. "Ich habe dieses Kleid jetzt mit all meinen Babys getragen", verriet die Brünette ihren Followern. Dabei nutzte die US-Amerikanerin die Gelegenheit, sich bei ihren Fans zu bedanken, die ihr so herzlich zur Schwangerschaft gratuliert haben. "Ich habe mich geliebt gefühlt", lauteten ihre süßen Zeilen.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihren zwei Kids

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert, Reality-TV-Kandidatin

