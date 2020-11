Wie gut meistert Dominic Harrison (29) den Umzugsstress? Der YouTuber hat mit seiner Frau Sarah (29) einen Entschluss gefasst: Sie wollen ihrer Heimat Deutschland den Rücken kehren und mit ihren zwei kleinen Töchtern nach Dubai auswandern. Ein passendes Haus ist bereits gefunden, der Abflugzeitraum steht schon fest und jetzt muss nur noch alles Hab und Gut eingepackt werden. Dass die ganzen Auswanderungs-To-Dos Dominic auch mal über den Kopf wachsen können, gibt er nun zu.

"Der Umzug nach Dubai ist wirklich nicht ohne und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch", offenbart der Familienvater in einem neuen Instagram-Post. Es gebe Momente, in denen er an seine Grenzen kommen würde – vor allem da er neben dem Umzug auch noch andere Verpflichtungen habe: "Zwischen Kartons packen muss auch eine Ehe geführt werden, Kinder brauchen Beschäftigung und Liebe, Haushalt erledigen und Business führen", zählt er auf. Doch er wolle nicht jammern – er sei trotz des ganzen Stresses hoch motiviert und freue sich.

Auch Sarah gab auf ihrem Account vor wenigen Tagen ein kleines Update: "Die Kartons häufen sich und werden in vier Tagen bereits für den Transport nach Dubai abgeholt." Ruhiger werde es dann allerdings nicht, schließlich gebe es noch allerhand andere Dinge auf ihrer Liste abzuarbeiten. "Einige Arztbesuche stehen noch an, sehr viel Bürokram, um die Möbel müssen wir uns kümmern, und vieles mehr", erklärt sie ihren Followern.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Krankenhaus

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

