Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) haben eine bewegende Vergangenheit. Der Basketballer hatte die Unternehmerin, als diese mit Töchterchen True (2) schwanger war, betrogen. Daraufhin zog der Keeping up with the Kardashians-Star den Schlussstrich unter die Beziehung. Doch seit einigen Wochen wird wild spekuliert, dass die beiden Monate nach der Trennung wieder ein Paar sein sollen – und tatsächlich: Aktuelle Aufnahmen sprechen ebenfalls dafür. Khloé teilt im Netz nun Schnappschüsse mit Tristan!

Ist diese Liebe etwa neu entflammt? Via Instagram veröffentlicht 36-Jährige ein paar coole Aufnahmen mit Töchterchen True und ihrem On-Off-Partner: An Halloween hatte sich die kleine Familie als Pharaonen-Trio verkleidet. Vor allem Khloé rockt auf den Schnappschüssen einen ganz besonderen Look: Sie verkörpert die legendäre Kleopatra. Den Fans fällt aber etwas anderes an den Bildern auf. "Ist sie etwa wieder mit ihm zusammen?", fragt sich beispielsweise ein Follower.

Bestätigt hat das Pärchen ein Liebes-Comeback bisher nicht. Ein Insider hatte aber vor einigen Tagen gegenüber E! News verraten, dass sich der Basketball-Star regelrecht ein Bein für die Beauty ausgerissen habe, um sie zurückzugewinnen. "Er hat sich immer und immer wieder bei ihr entschuldigt und geschworen, dass er sich für immer verändert hat", so die Quelle.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Tochter True und Tristan Thompson

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de