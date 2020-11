Eigentlich sollte Michael Wendler (48) in diesem Jahr an der Seite von Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) in der DSDS-Jury sitzen. Vor wenigen Wochen sorgte der Schlagersänger mit seinem Ausstieg aus der RTL-Produktion allerdings für mächtig Aufsehen. Daraufhin wurde es zunächst ruhiger um ihn – bis jetzt! Nun meldete sich der Wendler zurück und sprach über die Gründe für seinen DSDS-Austritt!

In seiner Instagram-Story gab der Musiker die aktuelle Situation als Grund für die Entscheidung an. "Ich habe sehr früh vor einigen Wochen mit Verantwortlichen von RTL gesprochen. Ich habe befürchtet, dass genau sowas eintreten wird. Man hat vehement verneint, dass ein zweiter Lockdown passieren wird", leitete Michael seinen Erklärungsversuch ein. Als er Anfang des Jahres seine Frau Laura Müller (20) zu den Dreharbeiten von Let's Dance begleitete, sei er, als alle Hotels auf behördliche Anordnung hin schließen mussten, auf die Straße gesetzt worden. "Dieses Ereignis hat mich zutiefst verstört", erklärte der "Egal"-Interpret weiter. Ein erneutes Erlebnis dieser Art habe er vermeiden wollen. Daher habe er sich dazu entschieden, seinen Jurorenjob an den Nagel zu hängen und nach Amerika zurückzufliegen.

Tim Berger, ein Freund von Michael, vermutete bereits nach dessen DSDS-Ausstieg, dass der Rauswurf aus dem Hotel im März der Grund dafür gewesen war. Damals gab Tim gegenüber Bild zu verstehen, dass Michael die kurzfristige Obdachlosigkeit nur schwer verkraftet habe und seitdem ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag lege.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

ActionPress Michael Wendler, Sänger

ActionPress Michael Wendler, Sänger

