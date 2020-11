Lily James (31) hat sich in den vergangenen Jahren zu einer gefragten Schauspielerin gemausert. Zuletzt machte die Britin aber eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Sie hatte vor wenigen Wochen eine öffentliche Knutscherei mit dem verheirateten Schauspieler Dominic West (51). Dazu geäußert hat sich die Beauty bisher nicht – doch aktuelle Aussagen dürften Fans jetzt stutzig machen: Lily sagt selbst, dass sie sich noch wie ein Kind fühle!

In einem Interview mit Harpers Bazaar spricht die 31-Jährige offen über ihr Problem mit dem Alter. Viele ihrer Freundinnen hätten Lily nämlich erzählt, dass sie sich mit 30 so viel befreiter und reifer fühlen würden. Doch die "Cinderella"-Darstellerin sei bisher nicht an diesen Punkt gekommen. "Ich glaube, ich werde nie so wirklich angekommen sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, an den Punkt zu gelangen, wo ich denke: Oh, jetzt bin ich erwachsen. Ich fühle mich einfach immer noch wie ein Kind", schildert die Kinoheldin.

Ist das auch der Grund, warum sie mit dem Skandal um sich und Dominic so zurückhaltend umgegangen ist? Ein Statement von ihr gibt es bis heute nicht. Eine Quelle hatte aber erst kürzlich gegenüber E! News ausgeplaudert, wie es Lily wirklich gehen soll: "Sie ist gekränkt und die ganze Sache beschämt sie."

Dominic West, Schauspieler

Lily James, Hollywood-Star

Lily James im April 2018

