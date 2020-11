Das sagt Sylvie Meis (42) nach ihrer Enttarnung! Heute flimmerte die dritte Folge der neuen The Masked Singer-Staffel über die TV-Bildschirme. Während sich die Promis unter den Kostümen wie dem Alien, dem Frosch, dem Skelett und dem Anubis das Ticket in die nächste Show sichern konnten, hieß es für die Undercover-Stars in den Verkleidungen Katze, Alpaka, Nilpferd und Erdmännchen zittern. Am Ende traf es das Alpaka – unter dem sich die Moderatorin Sylvie verbarg. Wie geht es ihr so kurz nach der Enthüllung?

Im Gespräch mit Viviane Geppert (29) erzählte Sylvie: "Ich bin super super stolz, dass ich mich getraut habe, weil ich habe noch nie wirklich gesungen und dann so ein Auftritt und die Zuschauer zu Hause..." Sie habe endlich mal jemand anderes sein wollen und nicht auf ihr Styling oder ihre Haare achten müssen. Doch das sei auch nicht immer einfach gewesen. "Ich musste die ganze Zeit so deutsch-englisch sprechen und das kann ich eigentlich gar nicht", erklärte die 42-Jährige.

Sylvie ist nicht der erste Promi, der in der heutigen Sendung enttarnt wurde. Gleich am Anfang war der Schatten einer Frau hinter einem Vorhang zu sehen, die ein Lied performte. Dahinter versteckte sich die Komikerin Carolin Kebekus (40), die heute als Gast am Ratepult saß.

Anzeige

ProSieben Das "The Masked Singer"-Alpaka

Anzeige

Getty Images Sylvie Meis im April 2017

Anzeige

ALDI SÜD Sylvie Meis in einem Pyjama aus ihrer Aldi-Kollektion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de