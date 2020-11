Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman erwarten aktuell ihr erstes Kind. Zwar hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hin und wieder mit Rückenschmerzen zu kämpfen, doch ansonsten verläuft die Schwangerschaft offenbar gut. Der Bauch wird mit der Zeit immer größer und die eine oder andere Rundung kommt außerdem dazu. Doch das stört das Model so gar nicht. Ganz im Gegenteil.

Auf ihrem Instagram-Account teilt Vanessa einen Schnappschuss, der bei einem professionellen Fotoshooting entstanden ist. Auf dem Bild posiert sie mit nacktem Oberkörper und aufgeknöpfter Jeans – ihre Babykugel kommt auf der Aufnahme perfekt zur Geltung. "Ehrlich, ich selbst habe mich noch nie so schön und so weiblich gefühlt", hält die 23-Jährige zu dem Foto fest. Und mit dieser Einstellung ist sie nicht allein, denn auch ihre Community ist verzückt von Vanessas Ausstrahlung.

Selbst prominente Follower, wie Vanessas gute Freundin Anna Wilken (24), können ihre Begeisterung nicht zurückhalten. "Du siehst auch einfach toll aus", kommentiert die Brünette. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin Kim Hnizdo (24) hinterlässt mit "Wunderschön" ebenfalls einen lieben Kommentar. Gut, dass Vanessa noch eine Weile schwanger sein wird. Der Entbindungstermin von Baby Tamkan ist im Februar 2021.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemaliges GNTM-Girl

Instagram / vanessa.tamkan Model Vanessa Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

