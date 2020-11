Nahezu alle Werbepartner haben sich wegen Michael Wendler (48) und dessen Verhalten von Laura Müller (20) abgewandt! Dem möchte ihr Ehemann nicht weiter tatenlos zusehen. Der Schlagersänger hat momentan aufgrund seiner Kritik an den Empfehlungen und Maßnahmen der deutschen Regierung zur aktuellen Lage mit reichlich Gegenwind zu kämpfen. Jetzt entkräftete der Amerika-Auswanderer seine Aussagen und entschuldigte sich bei RTL. Die Gelegenheit nutzte er aber auch, um seine Laura zu verteidigen!

"Was ich äußerst schlimm fand, ist das, was meiner Frau Laura widerfahren ist, die ja wirklich mit mir und meinen Aussagen nichts zu tun hat", nimmt er seine Angebetete in Schutz. In seiner Instagram-Story erklärt der Ex-DSDS-Juror weiter, dass er es nicht verstehen könne, dass sich Werbepartner von der Influencerin distanziert haben. "Wenn der Ehemann eine Bank ausraubt, muss doch die Ehefrau auch nicht in den Knast. Aber das ist hier praktisch passiert", klagt Michael. Und das nur, weil die Unternehmen offenbar davon ausgingen, dass Laura seine Meinung teilt, wettert er.

Das sei allerdings nicht der Fall, möchte er klarstellen: "Sie vertritt ihre eigene Meinung, ist dabei unpolitisch und kommentiert die Maßnahmen nicht, hält sich aber daran." Schließlich schließt der damit ab, dass Laura das nicht verdient habe und bedankt sich bei einer Firma – die als eine der wenigen zu seiner Frau gehalten hätten – für deren Rückgrat.

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de