Schon wieder musste ein Promi seine Maske abnehmen! In der dritten Folge von The Masked Singer entschieden sich die Zuschauer gegen das Alpaka. Darunter versteckte sich Model und Moderatorin Sylvie Meis (42). In den Indizienvideos wurden so einige Hinweise gegeben. Doch waren diese zu schwer oder hätte man durch sie Sylvie enttarnen können? Promiflash verrät, für welche drei Lebensbereiche die Tipps von ihr standen!

Die Influencerin

Wer ein aufmerksamer Follower der Niederländerin auf Instagram ist, hätte einige der Indizien wiedererkennen können. Denn in den Clips sieht man das Alpaka oft beim Video-Dreh. Dabei spricht es meist Englisch und begrüßt seine Fans mit "Hallo Mädels". Ganz nach Influencer-Stil dürfen die Alpaka-Fans ihr Idol in seinem Alltag begleiten und auch sehen, was es gerne isst: Burger und Ananas. Die Morgenroutine des Alpakas besteht aus Kaffee, Toast und Handy checken. Auch Sylvie nimmt ihre 1,3 Millionen Follower regelmäßig mit in ihren Alltag. Unter anderem filmt sie Make-up-Tutorials und Ernährungstipps. In einem Video erzählt die Blondine, dass sie unbedingt ihren Kaffee am Morgen brauche und bezeichnet sich sogar als "Kaffee-Abhängige". Und auch in einem weiteren Video berichtet sie von ihrem Morgen und hält dabei eine Kaffeetasse in der Hand.

Das sportliche Model

Im Wohnzimmer des Alpakas lagen eine Yoga-Matte und eine Hantel. Das Model macht in seiner Freizeit gerne und viel Sport, um sich fit zu halten. Sowohl im Fitnessstudio und auch im Alltag sieht man Sylvie immer perfekt gestylt: Sie präsentiert sich perfekt geschminkt und frisiert und in diversen schicken Outfits. Auch das Alpaka trug in jeder Show einen anderen Jogginganzug, was wiederum darauf hindeutete, dass eines von Sylvies Hobbys Mode ist.

Die Unternehmerin

"Starke und innovative Ideen sind mein Talent, ich bin eine Volle-Power-Draufgängerin", erklärte das flauschige Tier in einer Folge. Damit könnte auf ihre vielen verschiedenen Kooperationen mit Modefirmen angespielt worden sein. So ist Sylvie zum Beispiel schon jahrelang Markenbotschafterin bei der Dessous-Firma Hunkemöller. Jetzt kreierte sie sogar ihre eigene Lingerie-Kollektion für den Discounter Aldi.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Jahr 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis beim Sport

ALDI SÜD Sylvie Meis in einem Pyjama aus ihrer Aldi-Kollektion

