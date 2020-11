Wer wird sich in diesem Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort geben? Heute startet die siebte Staffel des beliebten Kuppelformats, bei dem zehn Kandidaten mit einem ihnen vorher unbekannten Partner den Bund des Lebens eingehen wollen. Welche Teilnehmer am besten zueinander passen, bestimmt ein Experten-Trio, bestehend aus der Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer (39), der Sexualtherapeutin Beate Quinn und dem Diplom-Psychologen Markus Ernst. Doch welche Kandidaten sind in diesem Jahr überhaupt dabei?

Wie der Fernsehsender Sat.1 bekannt gibt, wagen unter anderem der Luftfahrttechnik-Meister Robert, der Zeitsoldat René und der Gelsenkirchener Norbert das TV-Experiment und hoffen, ihre große Liebe zu finden. Letzterer erklärt: "Mein größter Wunsch in Bezug auf eine Partnerschaft ist, dass die Gefühle, die ich reinbringe, erwidert werden, dass das Vertrauen, das ich in sie stecke, zurückgegeben wird und dass daraus so eine tolle, gemeinsame Liebesgeschichte wird." Zudem wollen auch der Mannheimer Manuel und der Key Account Manager Michael endlich vor den Traualtar schreiten – doch mit welcher Frau?

Die 27-jährige Wiebke ist Reiseverkehrskauffrau und seit über einem Jahr single. Wiebke (52) geht dagegen schon seit vier Jahren allein durchs Leben und glaubt, durch ihre Lebenserfahrung großen Erfolg in einer langfristigen Ehe zu haben. Die Flugbegleiterin Lisa erklärt im Gegensatz dazu: "Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig tiefe Liebe schon einmal erlebt habe." Darüber hinaus möchten auch Daniela und Emily endlich den Richtigen finden. Außerdem werden sich im Laufe der Staffel noch zwei weitere Singles trauen. Durch die abgesagte Live-Hochzeit werden diese aber wohl erst später vorgestellt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 Wiebke, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Sat.1 René, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

Sat.1 Annika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2020

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2020

Sat.1 Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Sat.1 Norbert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

Sat.1 Daniela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2020

Sat.1 Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

Sat.1 Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

