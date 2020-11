Die The Masked Singer-Kostüme verlangen ihren prominenten Trägern in jeder Staffel eine Menge ab – das bekam nun auch das Alpaka alias Sylvie Meis (42) zu spüren! In Folge drei musste sich die Moderatorin wegen zu weniger Zuschauer-Votes zu erkennen geben und kam recht verschwitzt unter ihrer Maske hervor. Der plüschige Paarhufer wusste durch seine mannigfaltigen Jogginganzüge zu begeistern, aber eben auch durch einen aufwendig gestalteten Kopf inklusive XXL-Hals. Unter dem musste die Blondine singen und tanzen: Das war alles andere als eine einfache Aufgabe, wie Sylvie gegenüber Promiflash zugibt!

Promiflash hakt jetzt noch einmal genau nach: Wie anstrengend war es für die gebürtige Niederländerin, ein Influencer-Alpaka-chen auf der Bühne zu mimen? "Das war schon heftig. Der Kopf hat fünf Kilo gewogen und hatte für den langen Hals ein Riesengerüst, denn der musste balanciert werden, damit die Maske ganz stramm um meinem Kopf sitzt", erinnert sich Sylvie. Und natürlich sollte das Alpaka-Kostüm nicht stocksteif auf der Bühne stehen – zum Singen unter der schweren Maske kam noch eine Choreografie! "Das war nicht nur warm, es war auch megaeng", plaudert sie weiter aus und ergänzt, dass das Tragen des Alpaka-Kostüms ein richtiges Work-out gewesen sei.

All die Anstrengung der Dessous-Designerin hat sich aber offensichtlich gelohnt: Die wenigsten Zuschauer und auch das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) hatten andere Vermutungen, um wen es sich beim Alpaka handeln könnte – und sind Sylvie damit total auf den Leim gegangen. Auch die Indizien wiesen eher auf eine Influencerin wie Dagi Bee (26) oder Bibi Claßen (27) hin.

ProSieben/Willi Weber Das Alpaka alias Sylvie Meis bei "The Masked Singer"

Getty Images Sylvie Meis, TV-Bekanntheit

ProSieben Das "The Masked Singer"-Alpaka

