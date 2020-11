Steht Sarah Lombardi (28) bald wieder vor der Kamera? Im vergangenen Jahr war die Freude bei den Fans der Sängerin groß: Sie spielte eine Rolle neben Florian Silbereisen (39) bei Das Traumschiff. Danach war es, was die Schauspielerei angeht, allerdings wieder ruhig um die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin geworden. Könnte sich das bald ändern? Sarah nimmt jetzt Schauspiel-Training in Anspruch.

"Heute habe ich mein erstes Schauspiel-Coaching. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Julian ist auch dabei und ich bin so froh, ihn an meiner Seite zu haben", plaudert die einstige Dancing on Ice-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story aus. Offenbar bereitet sich die Beauty gerade auf einen neuen Job vor. Doch worum handelt es sich dabei? Noch spricht die 28-Jährige in Rätseln: "Das ist für was ganz Besonderes, was ich euch noch nicht verraten kann, aber hoffentlich bald."

Talent scheint in Sachen Schauspielerei zumindest vorhanden zu sein. Schon bei ihrem Debüt als singendes Zimmermädchen auf der MS Amadea gab es ausschließlich Lob vom Regisseur. "Ich bin sehr überrascht, sie hat nicht nur eine tolle Stimme. Dafür, dass sie das das erste Mal gemacht hat... Sie hat ein unheimlich gutes Gefühl für Sprache, für Position, für Timing, also die ist ein Talent", meinte Berno Kürten damals bei Das Traumschiff – Spezial.

Actionpress/ Timm, Michael Sarah Lombardi bei der "Holdiay on Ice"-Vorpremiere in Hamburg, Oktober 2019

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi beim Nutella Pop-Up Café Opening in Hamburg, August 2019

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

