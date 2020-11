Die Zuschauer von The Masked Singer rätseln noch immer gespannt, wer sich hinter der Anubis-Maske verbergen könnte! Die altägyptische Gestalt konnte sich auch in Folge drei vor der Demaskierung mithilfe von ausreichend Fan-Votes schützen. Einige Indizien gab es in den vergangenen Ausgaben schon, anhand derer das Publikum dem prominenten Inhalt des Kostüms auf die Schliche kommen könnten, im Verdacht steht dabei in erster Linie Klaas Heufer-Umlauf (37). Welche Hinweise sprechen wirklich für den Moderator?

Ein Satz, der im Indizienvideo in Show Nummer drei besonders aufgefallen ist, war: "Glanz und Gloria vergangener Tage sind vorbei!" Wie auch das Rateteam hinterher anmerkte, spricht diese Äußerung für Klaas, immerhin spielte der TV-Star in einer Band namens Gloria. Außerdem erwähnt die Gestalt im Clip, sie habe "auf der Suche nach der Prophezeiung das Paradies gefunden." Ein Indiz für die Show "neoParadise", die der gebürtige Oldenburger zwischen 2011 und 2013 mit Joko Winterscheidt (41) moderiert hat?

Auch in den vergangenen beiden "The Masked Singer"-Episoden finden sich mögliche Anspielungen auf Klaas: "Meine Reise um die Welt hat mich hierher gebracht", raunte der Anubis im Clip – der 37-Jährige ist Teil der beliebten Sendung Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt. Nachts erwache er schließlich zum Leben. Das wiederum könnte ein Indiz für Klaas' Show Late Night Berlin sein. In Verbindung damit könnte sich aber auch ein Problem für seine Mummenschanz-Teilnahme ergeben: Seine Sendung wird montagnachmittags in Berlin aufgezeichnet. Immer dienstags müsste er also zum TV-Studio nach Köln fahren. Ob das nicht ein wenig zu aufwendig in Zeiten der Gesundheitskrise ist?

Actionpress/ Tamara Bieber Klaas Heufer-Umlauf, Oktober 2019

ProSieben / Willi Weber Der Anubis bei "The Masked Singer"

Andreas Rentz / Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1LIVE Krone 2016

