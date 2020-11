Wer singt sich Woche für Woche unter einer Maske in die Herzen der Zuschauer? Diese Frage stellen sich zurzeit wohl alle The Masked Singer-Fans. Seit Mitte Oktober treten die verkleideten Promisänger bereits auf der großen TV-Bühne auf. Welche Stars sich hinter den verrückten Kostümen verstecken, bleibt allerdings noch ein Geheimnis – oder etwa nicht? Im Netz gibt es bereits einige heiße Tipps zur Identität der "The Masked Singer"-Kandidaten!

Der Anubis:

Der ägyptische Gott gehört zu den Figuren, bei denen unter den Fans immer noch ziemliche Uneinigkeit herrscht. Auch das Rateteam rund um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) ist offenbar noch relativ ratlos. In der Show sind bereits Namen wie Joko Winterscheidt (41) oder Oli P. (42) gefallen. In der ProSieben-App vermuten fast 40 Prozent [Stand: 3. November, 10 Uhr] der User allerdings eher Jokos Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (37) unter der Maske.

Die Top-Tipps zum Anubis:

Klaas Heufer-Umlauf

Elyas M'Barek (38)

Ben Blümel (39)

Fabian Hambüchen (33)

Oli P.

Das Nilpferd:

Das Nilpferd hatte bereits mit seinem allerersten Auftritt die Zuschauer umgehauen. Entgegen aller Erwartungen steckt unter dem Ballerinakostüm nämlich ein männlicher Star. Aber wer genau? Die Zuschauer tippen vorwiegend auf TV-Koch Nelson Müller (41) und Comedian Bürger Lars Dietrich (47). Letzterer würde schon mal zu dem grazilen Nilpferd passen, immerhin hat der 47-Jährige eine Ballettausbildung absolviert.

Die Top-Tipps zum Nilpferd:

Nelson Müller

Bürger Lars Dietrich

Sasha (48)

Mark Medlock (42)

Elton (49)

Das Alpaka:

Steckt unter dem Alpaka etwa Sylvie Meis (42)? Davon sind zumindest viele App-Nutzer überzeugt. Aber auch Gastjurorin Ruth Moschner (44) will in der vergangenen Folge ihre Moderationskollegin erkannt haben. Besonders auffällig: Bei allen anderen Top-Tipps in der App handelt es sich um Influencerinnen. Aber versteckt sich hinter dem Influencer-Alpaka auch im wahren Leben ein Social-Media-Star?

Die Top-Tipps zum Alpaka:

Sylvie Meis

Dagi Bee (26)

Cathy Hummels (32)

Bonnie Strange (34)

Bibi Claßen (27)

Der Frosch:

Was die Identität des grünen Partytiers angeht, scheint bei den Zuschauern Einigkeit zu herrschen. Viele Fans wollen ganz eindeutig Wigald Bonings (53) Stimme bei den Auftritten des Froschs erkannt haben. Tatsächlich würden auch einige der Indizien für den TV-Star sprechen.

Top-Tipps zum Frosch:

Wigald Boning

Ralf Schmitz (46)

Fabian Hambüchen

Atze Schröder (55)

Bernhard Hoëcker (50)

Das Skelett:

Auch das Skelett wirft bei den "The Masked Singer"-Begeisterten offenbar keine großen Fragen mehr auf. Die gruselige Figur sorgt von Anfang an mit ihrer Hammerstimme für Gänsehaut-Feeling – und von vornherein galt Sarah Lombardi (28) als absolute Favoritin für diesen Posten. Satte 73,9 Prozent [Stand: 3. November, 10 Uhr] der App-User sind sich sicher, die DSDS-Beauty erkannt zu haben.

Die Top-Tipps zum Skelett:

Sarah Lombardi

Helene Fischer (36)

Mandy Capristo (30)

Jennifer Haben (25)

Vanessa Mai (28)

Das Alien:

Der außerirdische Besucher ist niedlich, flauschig und ein richtig guter Entertainer. Darin wollen die meisten Zuschauer Komiker Luke Mockridge (31) erkannt haben. Das Rateteam hat allerdings noch einige andere Ideen. In der vergangenen Folge fielen unter anderem Namen wie Wayne Carpendale (43), Farin Urlaub (57) oder Ross Antony (46).

Die Top-Tipps zum Alien:

Luke Mockridge

Ross Antony

Chris Tall (29)

Faisal Kawusi (29)

Wayne Carpendale

Die Katze:

Und wer ist die elegante Katze, die in der vergangenen Folge ihre eigene Version von "The Show Must Go On" performte? Richtig entschlossen sind die Fans bei der Samtpfote jedenfalls noch nicht. Top-Tipp ist zwar Sängerin Vicky Leandros (68), doch auch Uschi Glas (76) und Sarah Connor (40) könnten laut den Zuschauern als Stubentiger die "The Masked Singer"-Bühne rocken.

Top-Tipps zur Katze:

Vicky Leandros

Uschi Glas

Sarah Connor

Judith Williams (48)

Jette Joop (52)

Die Erdmännchen:

Dieser Auftritt hat in der ersten "The Masked Singer"-Folge alle Zuschauer umgehauen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show tritt nämlich ein Duo gemeinsam an. Schon am ersten Abend stand für viele Fans fest: Dabei kann es sich nur um Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) handeln. Davon sind die App-User mit satten 73,3 Prozent [Stand: 3. November, 10 Uhr] immer noch überzeugt. Allerdings sind auch noch ein paar andere Promipaare – oder Ex-Paare – im Rennen.

Top-Tipps zu den Erdmännchen:

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Annemarie (43) und Wayne Carpendale

Rebecca Mir (28) und Massimo Sinató (39)

Jana Ina (43) und Giovanni Zarrella (42)

Helene Fischer und Florian Silbereisen (39)

ProSieben / Willi Weber Der Anubis bei "The Masked Singer"

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

ProSieben / Willi Weber Der Frosch bei "The Masked Singer"

© ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

ProSieben / Willi Weber Das Alien bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

