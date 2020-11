Könnten Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) wirklich die Erdmännchen sein? Schon seit der ersten The Masked Singer-Show der aktuellen Staffel hält sich die Vermutung hartnäckig, dass die Katze und ihr Gatte unter dem flauschigen Paarkostüm stecken. Ausschlaggebend für diese Vermutung sind vor allem die Stimmen der Tierchen – aber auch einige Indizien: Diese Erdmännchen-Hinweise aus Show drei könnten durchaus auf Dani und Lucas deuten...

Streit um Farben

Im dritten Indizien-Clip bekommen Herr und Frau Erdmännchen sich mächtig in die Haare: "Grün, Rot!" , "Nein, Grün, Blau!" , "Nein, Weiß!" , "Nein, Gelb", diskutieren die Pelztierchen hin und her. Wie eingefleischte Fans von Dani und Lucas wissen, ist die Einrichtung und auch die Farbgebung ihres gemeinsamen Häuschens ein häufiges Streitthema zwischen den beiden. Während die Katze am liebsten alles rosafarben hätte, würde sich der Schlagersänger auch mal über "männlichere" Farben freuen – gibt jedoch meistens nach.

Liebesinsel

Kurz nach dem besagten Streit vertragen die Erdmännchen sich in dem Einspieler wieder. "Auch wenn es manchmal Zoff auf unserer Liebesinsel gibt – ich will ihren Träumen nicht im Wege stehen", betont der pelzige Handwerker daraufhin. Liebesinsel? Das lässt einen doch direkt an die Kuppelshow Love Island denken, die auf Mallorca gedreht wird – wo Dani und Lucas seit einigen Jahren leben.

Roter Teppich

Immer wieder betont Herr Erdmann: Er würde alles für seine Frau tun! So rollt er seiner Herzensdame sogar einen roten Teppich aus, damit sie darauf gehen kann, während sie den Müll wegbringt. "Mein Erdfrauchen fühlt sich eben wohl auf dem roten Boden", erklärt er dazu. Dass die Kultblondine sich gerne mal hervortut – und sich auch auf Red Carpets pudelwohl fühlt – hat sie schon zu zahlreichen Anlässen bewiesen...

Paar-Auftritt in einer Show

An einer Stelle scheint dem Erdmännchen fast etwas herauszurutschen: "Und obwohl wir beide die ersten sind, die als Paar an diesem Wettbewerb teilnehmen, ist es nicht so, dass…" – bevor er weiterreden kann, wird er jedoch von Erdfrauchen unterbrochen: "Psst!" Ob er hier wohl andeuten wollte, dass sie beide vor "The Masked Singer" schon einmal als Paar an einem TV-Wettbewerb teilgenommen haben? Auf Dani und Lucas würde das zutreffen! Sie haben 2016 bei der RTL-Tanzshow Dance Dance Dance mitgemacht.

Wackeldackel aus der Pfalz

Beim genauen Hinsehen entdeckt man in einer Szene im Kiosk einen Wackeldackel hinter dem Erdfrauchen. Die kultige Dekoration fürs Auto wurde ursprünglich in Rheinland-Pfalz hergestellt und vertrieben – hier wurde auch Daniela geboren, was bis heute deutlich an ihrem Pfälzer Akzent zu hören ist. Nur ein Zufall?

