Bülent Ceylan (44), der in der dritten Staffel Teil des The Masked Singer-Rateteams ist, scheint recht oft ziemlich ahnungslos zu sein. Der Comedian steckte seinerseits in der ersten Ausgabe der Gesangsshow im beliebten Metal-Engel und schaffte es in seinem filigranen Kostüm sogar bis ins Finale. Nun hat der 44-Jährige die Gelegenheit bekommen, neben Sonja Zietlow (52) und wechselnden Gästen selbst zu raten, wer hinter den neuen Maskierungen steckt. Und dabei hat er sich in den vergangenen drei Folgen nicht immer besonders geschickt angestellt: Angesichts bestimmter Tipps von Bülent zeigten sich die Zuschauer bereits enttäuscht!

Die negativen Höhepunkte aus Bülents Rate-Eifer: Hinter dem Ballerino-Nilpferd vermutet der Komiker tatsächlich den Synchronsprecher von Benjamin Blümchen, Jürgen Klunkert. Auch beim Alpaka schien er zweimal um die Ecke gedacht zu haben, indem er Nazan Eckes (44) dahinter glaubte – weil "Nazan" übersetzt "Scheinwerfer" heißt. Nach der Enttarnung von Sylvie Meis (42) wurde er eines Besseren belehrt. Auch beim Skelett sorgte der Mannheimer für Verwirrung, denn in Folge eins war er sich recht sicher, in der offensichtlichen Frauenstimme Lorielle London (36) oder Conchita Wurst (31) herausgehört zu haben. Schließlich wollte er im Anubis-Kostüm sogar Politiker sehen: Anton Hofreiter oder Robert Habeck erwähnte Bülent.

Diese recht abwegigen Vorschläge kamen im Netz nicht sonderlich gut an – das Publikum hatte vereinzelt das Gefühl, dass der Bühnenstar wahllos Namen in die Runde schmeißt und bestimmte Indizien überhaupt nicht beachtet. Als er beim Anubis außerdem auf Joko Winterscheidt (41) tippte, hieß es auf Twitter dazu: "Mittlerweile weiß doch wohl ganz Deutschland, dass Joko absolut nicht singen kann." Ein weiterer User ätzte: "Bülent Ceylan fantasiert wieder irgendwelche albernen Begründungen für seine absurden Tipps herbei!"

ProSieben/Willi Weber Didi Hallervorden, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

Zengel, Dirk / ActionPress Bülent Ceylan in Frankfurt am Main

ProSieben/Willi Weber. Das "The Masked Singer"-Skelett

