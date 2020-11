Die Fans müssen sich schon wieder in Geduld üben! Erst letzte Woche musste Die Bachelorette ihren Sendeplatz bei RTL für eine Sondersendung zur aktuellen Corona-Pandemie abgeben. Die Gesundheitslage spitzte sich in der vergangenen Woche derartig zu, dass der Sender sich dazu entschied, die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung anstelle der Datingshow auszustrahlen. Heute sollte um 20:15 die vierte Folge der Bachelorette laufen – doch daraus wird nichts. Melissa (25) und die Jungs müssen erneut 15 Minuten warten!

Wie RTL nun ankündigte, müssen sich die Fans der Kuppelshow nun ein weiteres Mal gedulden. Melissa und ihre Boys werden auch heute Abend erst mit 15 Minuten Verspätung an den Start gehen. Grund dafür ist die aktuell andauernde Auszählung der Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Der Sender habe sich kurzfristig dazu entschieden, eine Sondersendung zum noch unsicheren Wahlausgang in den USA einzuschieben. Momentan zittern Donald Trump (74) und Konkurrent Joe Biden (77) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des US-Präsidenten.

In der letzten Folge schickte Melissa vier Männer nach Hause. Alexander Gérard, Saverio Patera (35), Manuel Schmidt (25) und Maurice Grube (25) mussten sich vergangenen Mittwoch von der süßen Stuttgarterin verabschieden. Heute Abend kämpfen die verbliebenen elf Singles um eine weitere Rose der Beauty.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Getty Images Donald Trump und Joe Biden, 2020

Instagram / melissadamilia Bachelorette Melissa, 2020 in Kreta

TVNOW Bachelorette Melissa, 2020

