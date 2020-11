Lily James (31) will sich nicht zeigen. Die Schauspielerin sorgte vor einigen Wochen mit Paparazzi-Fotos für Aufruhr. Denn die Bilder zeigten die "Cinderella"-Darstellerin, wie sie und Dominic West (51) sich küssen. Das Pikante daran: Er ist seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Seitdem die Affäre publik wurde, hielt sich die 31-Jährige von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt. Die Britin wurde jetzt beim Verlassen eines Restaurants abgelichtet.

Am Dienstagabend wurde Lily in London von den Schnappschussjägern erwischt, als sie nach einem Abendessen in ein Taxi steigen wollte. Der "Yesterday"-Star war allerdings nicht alleine unterwegs – er wurde von seinem langjährigen Freund und einstigen "Mamma Mia"-Kollegen Dominic Cooper (42) begleitet. Wie die Bilder zeigen, scheint die 31-Jährige entschlossen gewesen zu sein, sich vor der Kameralinse zu verstecken. Denn sie trug nicht nur eine Mütze, die ihr Gesicht zum größten Teil verbarg, sondern schirmte den Rest auch mit ihren Händen ab und senkte zusätzlich den Kopf. Das tat sie, bis sie sicher im Auto saß und mit ihrem Kumpel wegfuhr.

Es ist kaum verwunderlich, dass Lily sich nicht fotografieren lassen wollte, da die Affäre mit Dominic West inzwischen nicht die einzige ist, die ihr nachgesagt wird. Ein Insider plauderte gegenüber der Daily Mail aus: Die Ex-Freundin von Matt Smith (38) soll zuvor auch eine Liaison mit ihrem "Rebecca"-Co-Star Armie Hammer (34) gehabt haben.

MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald

Getty Images Dominic Cooper auf der Comic-Con in San Diego im Juli 2019

Getty Images Armie Hammer bei der "Hotel Mumbai"-Filmvorführung in NYC im März 2019

