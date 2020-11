Die Wahl in den Staaten setzt Cardi B (28) komplett zu. Heute ist Election Day in den USA und es entscheidet sich: Bekommt die Nation einen neuen Präsidenten oder behält Amtsinhaber Donald Trump (74) seinen Job? Auch die Promis fiebern dem Ergebnis entgegen. Aktuell werden die Stimmen gezählt und Rapperin Cardi B kann die Anspannung kaum aushalten: Sie steckt sich zur Beruhigung auf einen Schlag mehrere Kippen auf einmal an!

In einem Video auf Instagram lässt die Musikerin ihrer Nervosität freien Lauf. Vor lauter Nervenkitzel greift sie zu ihren Zigaretten und raucht kurzerhand drei Glimmstängel gleichzeitig. "Was diese Wahl mit mir macht, wenn ich sehe, dass immer mehr Staaten rot werden", schreibt Cardi zum Clip und meint damit das Ergebnis einiger Staaten, in denen Trump den höchsten Stimmanteil erhalten hat. Die "WAP"-Interpretin macht keinen Hehl daraus, dass sie eine große Kritikerin des amtierenden US-Präsidenten ist.

Auch Olivia Culpo (28) fiebert dem Resultat entgegen und lässt ihre Community an ihrer Aufregung teilhaben. Im Gegensatz zu Cardi setzt sie allerdings auf eine Ladung Eiscreme. "Isst noch jemand während dieser Wahl vor lauter Stress?", kommentiert die Influencerin die Szenen in ihrer Insta-Story.

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Getty Images Olivia Culpo bei einem Event, Juni 2019

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im November 2020

