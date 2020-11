Heute ist es endlich soweit: Hochzeit auf den ersten Blick geht in eine neue Runde. Wieder wollen zehn Singles sich erst am Traualtar kennenlernen, um sich gleich darauf das Jawort zu geben. Ob die Experten um Beziehungsexpertin Dr. Sandra Kohldörfer auch in diesem Jahr ein so glückliches Händchen beweisen? 2019 brachte das Sozialexperiment vier glückliche Ehepaare hervor. Doch hat deren Liebe auch gehalten?

Oh ja, und in den vergangenen Monaten hat sich bei ihnen einiges getan, wie sie alle auf Instagram verrieten. Melissa und Philipp sind mittlerweile zusammengezogen und erwarten schon in wenigen Monaten das erste gemeinsame Kind. Auch Cindy (32) und ihr Mann Alex haben sich mittlerweile ein Liebesnest gesucht. Nachdem sich die Berlinerin lange gesträubt hatte, ihre Heimat zu verlassen, ist sie letztendlich doch zu ihrer besseren Hälfte nach Essen gezogen.

Bei Samantha und Serkan befürchteten viele Fans zuletzt, dass es zwischen den beiden kriseln könnte, weil sie sich kaum mehr auf Social Media gemeldet haben. Doch die Blondine gab erst kürzlich Entwarnung: Es sei alles in bester Ordnung und sie würden sie ab sofort wieder mit Updates versorgen. Und was ist mit Nicole und David? Die beiden "Spätzünder" scheinen auch noch immer Schmetterlinge im Bauch zu haben. Unter ihren Postings necken sie sich nämlich nach wie vor wie frisch verknallte Teenager.

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha, bekannt durch "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Instagram / david.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar David und Nicole

