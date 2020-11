Für das Köln 50667-Team steht ein großer Tag an! Seit dem 7. Januar 2013 begeistert die Vorabend-Soap rund um Kev (Danny, 30 Lietdke), Jan (Christoph Oberheide) und Meike (Pia Tillmann, 32) jetzt schon ihre Zuschauer – und das täglich von Montag bis Freitag. Klar, dass über die Jahre nun schon einige Folgen zusammengekommen sind: Am 24. November feiert "Köln 50667" ein beeindruckendes Jubiläum...

... und zwar unglaubliche 2.000 Episoden! Dieser Anlass wurde am Set bereits gebührend gefeiert – und Promiflash durfte bei dem glamourösen Kampagnen-Shooting, das schon vor ein paar Wochen stattgefunden hat, hinter die Kulissen schauen: Die "Köln 50667"-Stars haben sich für die Fotos mächtig in Schale geworfen! So war bei den Mädels eine Menge Glitzer und Party-Make-up angesagt, während die Männer sich allesamt in schicke Anzüge schmissen.

Achtung, Spoiler! Wer nicht erfahren will, was in Folge 2.000 Ende November passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Gegenüber Promiflash verriet der Sender RTL2 auch schon, was in der Jubiläumsfolge passieren wird: "Jules (Carolina Noeding) Stalker Sebastian (Robin Lother) lauert ihr auf einem Hausdach auf und es kommt zu einem dramatischen Showdown zwischen den beiden, den einer von ihnen mit dem Leben bezahlen wird!", heißt es in dem Teaser. Und damit nicht genug: "Unterdessen ist Olli (Patrick Beinlich, 31) nach einer durchzechten Partynacht verschwunden. Toni (Danilo Cristilli, 23) ist entsetzt, als er von Kevin (Danny Liedtke) erfährt, dass Olli wahrscheinlich in eine Holzkiste gestiegen ist, die sich nun auf dem Weg zu einem Wertstoffhof befindet. Dort soll sie platt gemacht werden." Natürlich machen Toni und Kevin sich panisch auf, um Olli zu suchen.

