6ix9ines (24) Kidnapper landet für Jahrzehnte hinter Gittern! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, wurde 2018 von Mitgliedern seiner eigenen Gang Nine Trey Bloods entführt und heftig verprügelt. Der Musiker hatte daraufhin vor Gericht ausgepackt und gegen seine Entführer Aljermiah "Nuke" Mack und Anthony "Harv" Ellison ausgesagt. Die beiden Männer wurden bei einem Prozess im vergangenen Jahr schuldig gesprochen. Jetzt steht das Strafmaß für einen der beiden Entführer fest: Anthony Ellison wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt.

Vor fast genau einem Jahr wurde der Angeklagte wegen Entführung, Erpressung und Körperverletzung für schuldig befunden. Laut TMZ kam das Gericht in New York erst am vergangenen Mittwoch zu dem Entschluss, Anthony Ellison dafür eine 24-jährige Haftstrafe zu geben. Außerdem wird er nach seiner Freilassung noch fünf Jahre lang auf Bewährung sein. Das ist aber nicht der einzige Prozess, in dem sich das Gangmitglied verantworten muss. Nicht zuletzt durch 6ix9ines Aussage konnte Anthony Ellison mit weiteren Straftaten in Verbindung gebracht werden.

6ix9ine selbst wurde ebenfalls wegen verschiedener Verbrechen angeklagt. Ursprünglich hieß es, ihm könnten bis zu 47 Jahre Knast drohen. Aufgrund seiner Aussage gegen seine ehemaligen Gangkollegen bekam er allerdings eine deutlich mildere Strafe von zwei Jahren. Davon durfte der 24-Jährige die letzten Monate sogar unter Hausarrest in seinen eigenen vier Wänden absitzen.

Anzeige

APEX / MEGA Rapper Tekashi69 alias 6ix9ine

Anzeige

Instagram / 6ix9ine 6ix9ine, Rapper

Anzeige

ActionPress/MediaPunch Tekashi 6ix9ine im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de