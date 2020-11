Das Verhältnis zwischen Cora Schumacher (43) und ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (45) könnte offensichtlich kaum besser sein! In Sachen Liebe läuft es für das Model derzeit nicht sonderlich rosig: Nach der Trennung von Ralf im Februar 2015 machte sich Cora kürzlich im TV auf die Suche nach ihrem Mister Right – doch auch dort war das Liebesglück nicht von langer Dauer. Zu ihrem Ex-Ehemann hat die Blondine aber wohl immer noch Kontakt: Im Netz teilte Cora nun eine Collage von sich und Ralf!

Via Instagram wollte Cora ihre Community in Zeiten der aktuellen Gesundheitslage offenbar etwas aufheitern: Sie teilte eine Bildercollage, auf der sie und der Rennfahrer zu sehen sind – allerdings alles andere als glamourös: Während sich Ralf auf dem Selfie mit einer braunen Gesichtsmaske zeigt, präsentiert sich Coras mit Schlamm beschmiert. Der Matsch stammt allerdings nicht von einem Beautyprodukt, sondern direkt aus der Natur. "Ein Lachen in solchen Zeiten schadet nie", betitelte die 43-Jährige den Schnappschuss und bewies damit eine ordentliche Portion Humor.

Sieht ganz so aus, als hätten Cora und Ralf auch nach ihrer Trennung immer noch die gleichen "Interessen" – wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wie ein Fan in den Kommentaren schreibt, würde einem Liebes-Comeback nichts mehr im Wege stehen: "Ich sag immer, was zusammen gehört, findet immer einen Weg!"

