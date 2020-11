Andrej Mangolds (33) Sommerhaus-Statement sorgte im Netz für viel Wirbel. Zwar entschuldigte sich der Profi-Sportler bei den Zuschauern für sein Verhalten in der Show – er selbst habe sich dabei nicht wiedererkannt. Doch eine Entschuldigung bei der betroffenen Eva Benetatou (28) blieb aus. Generell habe es in dem TV-Format kein Mobbing gegeben, behauptete der ehemalige Bachelor. Wie eine Umfrage zeigt, kam dieses Statement bei den Promiflash-Lesern allerdings nicht gut an.

Satte 85 Prozent hätten eigentlich mit einer Entschuldigung gegenüber Eva gerechnet. Nur knapp 15 Prozent (Stand: 5. November, 13:30 Uhr) brachten nach der Stellungnahme etwas mehr Verständnis für den Reality-TV-Star auf. Dementsprechend ist die Mehrheit ganz klar enttäuscht. Auch die Aussage, es habe kein Mobbing während der Dreharbeiten gegeben, stieß den Promiflash-Lesern in einer separaten Umfrage sauer auf. Insgesamt 3.850 von 4.300 Stimmen (Stand: 5. November, 13:30 Uhr) waren der Meinung, im Sommerhaus sei definitiv gemobbt worden.

Ob Andrej seinen Ruf trotzdem wiederherstellen kann? Laut eigener Aussage möchte der Ex-Rosenkavalier gerne an weiteren TV-Formaten teilnehmen: "Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die neuen Projekte und die neuen Herausforderungen in 2021", lässt er in seinem Statement anklingen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars", Folge 6

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

