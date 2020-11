Endlich bricht Andrej Mangold (33) sein Schweigen. Während der Ausstrahlung der Das Sommerhaus der Stars-Folgen geriet der Hottie in heftige Kritik und zog sich deswegen immer mehr auf Social Media zurück. In den vergangenen Wochen veröffentlichte er gar nichts mehr. Seit ein paar Tagen ist das Format nun fertig ausgestrahlt. Jetzt meldete sich Andrej auch endlich im Netz zu Wort und entschuldigte sich sogar – aber anders, als wohl viele dachten.

"Es tut mir leid, wenn ich meiner Vorbildfunktion nicht gerecht wurde und Menschen dadurch ein negatives Gefühl bekommen haben. Das war nicht meine Absicht", formuliert der ehemalige Profi-Basketballer seine Entschuldigung in seinem Instagram-Statement. Er sucht also Vergebung bei den Zuschauern zu Hause. Er hat sich teilweise in dem Format selbst nicht mehr erkannt. Nachdem er im Staffel-Auftakt angespuckt wurde, ist eine Wut in ihm aufgekommen, von der er sich dann unbewusst leiten ließ.

Hauptvorwurf gegen Andrej war, er habe im Sommerhaus nicht nur seine ehemalige Der Bachelor-Zweite Evanthia Benetatou (28) gemobbt, sondern auch noch andere dazu angestiftet, ihm das gleich zutun. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage gaben über 5.000 Teilnehmer (Tendenz steigend) an, dass sie erwarteten, er würde sich öffentlich bei Eva für sein Verhalten entschuldigen.

Instagram / dregold Andrej Mangold

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jenny Lange

TV NOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

