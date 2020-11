Hat da jemand etwa sein Höschen vergessen? Dua Lipa (25) ist seit Jahren supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Doch nicht nur mit ihren Songs sorgt die Britin gerne mal für Aufsehen, auch ihre Looks sind stets ein ziemlicher Hingucker. Die Beauty setzt einfach zu gern auf knappe und äußerst auffällige Outfits – so wie jetzt wieder: Im Netz teilte Dua vor wenigen Tagen ein Bild von sich, auf dem sie nur einen Pullover trägt!

Via Instagram präsentierte sich die Freundin von Anwar Hadid (21) wieder mal von ihrer lasziven Seite. Auf der aktuellen Aufnahme posiert die 25-Jährige in einem pinkfarbenen Pulli und mit weißen Schnür-Pumps ziemlich lässig auf einem Sofa. Eine Hose wollte die "Don't Start Now"-Interpretin an diesem Tag offenbar nicht tragen – Fans suchen auf dem Schnappschuss vergeblich nach einem passenden Unterteil. Ein anderes Pic zeigt jedoch, dass Dua nicht ohne Hose unterwegs war: Sie trug eine schwarze Shorts.

Nicht zum ersten Mal sorgte die Sängerin mit ihrem Look für solches Aufsehen. Erst im Sommer hatte sie sich in einem außergewöhnlichen Bikini gezeigt. Ihr Oberteil und Unterteil bestanden aus mit Glücksbärchen verzierten XXS-Strickstoff-Fetzen und waren so ein richtiger Hingucker.

Dua Lipa, Musikerin

Sängerin Dua Lipa im November 2020

Dua Lipa, Sängerin

