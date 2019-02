Er ist in dieser schwierigen Zeit für Justin Bieber (24) da! Der Popstar ist seit einigen Tagen wegen Depressionen in Behandlung. Der Ruhm, die vielen Fans, die ständig um ihn herumschwirren, und natürlich auch die Paparazzi sollen dem Sänger mächtig zu schaffen machen. Er setzt bei seiner Behandlung aber nicht nur auf eine psychologische Therapie, sondern auch auf seinen Glauben. Sein Pastor Carl Lentz weicht Justin daher nicht von der Seite!

Der 24-Jährige ist schon seit einigen Jahren Teil der Hillsong Church in Los Angeles. Dort lernte er Carl kennen, der Justin seither unter seine Fittiche genommen hat. Jetzt scheint der Geistliche ihm auch im Kampf gegen die Depressionen beistehen zu wollen. Die beiden Männer wurden in den vergangenen Tagen immer wieder gemeinsam in New York gesichtet, wo Justin gerade seine Therapie gestartet hat. Der Pastor will seinen Schützling offenbar auf dem gesamten Weg zur Besserung begleiten.

Doch auch Justins Ehefrau Hailey steht ihm bei. Die beiden Frischvermählten wurden am Wochenende ebenfalls gemeinsam im Big Apple abgelichtet. Das Model konnte dem "Sorry"-Interpreten dabei auch wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Instagram / justinbieber Carl Lentz und Justin Bieber

Splash News Justin Bieber und Carl Lentz im Februar 2019

Splash News Justin Bieber und Hailey Bieber in New York City

