Erneute Wendung im Vormundschaftsprozess um den Popstar! Angeblich soll Britney Spears (38) von dem Verhalten ihres Vaters Jamie Spears (68) nun endgültig genug haben. Denn nachdem ihre Managerin am 28. Oktober kündigte, stellte der Vater – ohne Britneys Wissen und Zustimmung – einen Nachfolger ein. Michael Kane sei demnach engagiert worden, ohne die Entertainerin vorher persönlich getroffen zu haben. Deshalb soll ihr Vater jetzt von allen vormundschaftlichen Verpflichtungen zurücktreten.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass Jamie zumindest als Co-Vormund weiter Einfluss auf das Leben seiner Tochter haben solle. Laut TMZ sieht sie die Einstellung Kanes aber als Vertrauensbruch ihres Vaters. Denn der neue Mann in Britneys Team soll bereits vorab ein Arbeitsverhältnis mit Jamies Rechtsteam gehabt haben. Die Künstlerin befürchte deshalb, dass die Einstellung des neuen Managers in erster Linie dazu dienen soll, Jamies Willen in allen Belangen durchzusetzen.

Die Sängerin vermute schon lange, dass das einzige Ziel ihres Vaters sei, volle Kontrolle über all ihre Vermögenswerte, ihre Finanzbuchhaltung und Aufzeichnungen zu erlangen. Britney will nun deshalb einen Antrag vor Gericht einreichen und fordern, dass die Firma Bessemer Trust als ihr alleiniger Vormund eingesetzt wird.

Rachpoot/MEGA Britney und Jamie Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, US-amerikanische Musikerin

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

