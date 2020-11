Diese zwei scheinen sich bestens zu verstehen! Aktuell testen Ludwig Heer (39) und Giulia Siegel (45) ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. In der dritten Folge des TV-Formates kamen sich die Single-Dame Lina Kottutz (30) und der Restaurant-Besitzer bei einer Spritztour mit einem Gokart nun etwas näher. Und der Partner von Giulia schien sich ziemlich wohl in der Gesellschaft von der Rothaarigen zu fühlen. Und das beruht auf Gegenseitigkeit: Im Promiflash-Interview betont die Influencerin, dass sie sich im echten Leben den Koch sogar als ihren Freund vorstellen könnte!

Im Promiflash-Interview beantwortet Lina die Frage, ob sie sich eine Beziehung mit dem 39-Jährigen vorstellen könnte oder nur Spaß mit ihm wollen würde: "Definitiv Ersteres, sonst würde ich nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Grundsätzlich bin ich ausschließlich nur an ernsthaften Beziehungen interessiert." Nicht nur sein Äußeres würde der Münchnerin so gut gefallen, sondern auch, dass sie ihm stundenlang zuhören könnte, wenn er etwas erzähle. Die Fashion-Bloggerin hat nur Positives von ihm zu berichten: "Außerdem ist er ein echt humorvoller und charmanter Gentleman. Er ist für jeden Spaß zu haben und ich mag seine positive, entspannte Art und Weise das Leben zu führen!"

Auch Ludwig wäre nicht abgeneigt von seinem hübschen Flirt: "Wenn ich single wäre, hätte ich mir durchaus so manches mit ihr vorstellen können." Der Freund der DJane möchte gegenüber Promiflash trotzdem klar stellen: "Da ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht single war, war ich mir auch sicher, dass sie mich nicht knacken kann."

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

TVNOW Ludwig Heer bei einem "Temptation Island V.I.P."-Date mit Lina

TVNOW Ludwig Heer und Single-Dame Lina bei einem Spiel bei "Temptation Island V.I.P."

Getty Images Giulia Siegel und Ludwig Heer, November 2019

