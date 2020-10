Eifersucht? Ludwig Heer (39) macht sich da noch keine Sorgen! Zusammen mit seiner Partnerin Giulia Siegel (45) ist der Restaurantbesitzer aktuell in der ersten Staffel von Temptation Island V.I.P. zu sehen. Seit 2016 sind die beiden ein Paar, und 2017 haben sie schon Das Sommerhaus der Stars als Pärchen überstanden. Wird ihnen das in den zwei Wochen bei den Verführern auch gelingen? Im Promiflash-Interview zeigt sich Ludwig sehr entspannt und erklärt, warum er keine Angst vor Konkurrenz hat!

Der Koch gibt sich im Promiflash-Interview total gelassen: "Wenn ich Angst davor hätte, dass mir irgendjemand gefährlich werden könnte, wäre ich nicht der richtige Mann an Giulias Seite." Sie kenne schließlich einige der schönsten Männer der Welt. In ihrem Bekanntenkreis seien viele erfolgreiche Geschäftsmänner, lustige Komiker und einige der klügsten Köpfe Deutschlands. Außerdem sei es Ludwig auch gewohnt, dass seine Freundin viele Verehrer habe: "Zudem wird sie täglich auf Social Media und im normalen Leben von Männern aus allen Lebenslagen angegraben."

In der ersten Folge der Fremdflirt-Show musste sich jeder Promi einen Single aussuchen, den er am attraktivsten findet. Die DJane wählte Benjamin aus, und den habe Ludwig ihr sogar vorgeschlagen: "Ich habe zu Giulia gesagt, dass ich Benjamin am attraktivsten finde. Dass sie ihn dann tatsächlich ausgewählt hat, hat mir erneut gezeigt, dass wir sehr ähnliche Wahrnehmungen haben."

