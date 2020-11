Sylvie Meis (42) ließ die Maske fallen – und damit auch die ganze Anspannung! Seit der vergangenen Folge von The Masked Singer wissen die Fans, dass sich die beliebte TV-Moderatorin unter dem Alpaka-Kostüm versteckt hatte – und diese Szenen hatten viele Zuschauer begeistert: In den sozialen Medien hatten zahlreiche Fans geschwärmt, dass die Frau von Niclas Castello besonders natürlich und losgelöst wirkte. Doch wie nahm Sylvie ihre "The Masked Singer"-Enthüllung eigentlich selbst wahr? Im Promiflash-Interview erinnert sie sich an diesen Moment...

"Das war wirklich ein überwiegendes und überraschendes Lob", freut sich Sylvie im Gespräch mit Promiflash über die Fan-Reaktionen und betont: "Ich kenne mich selbst und ich weiß, dass es mir wirklich nicht wichtig ist, ob ich geschminkt und gestylt auf der Bühne stehe." Sie finde es hingegen schön, dass die Zuschauer dadurch sehen, welche Anstrengungen die "The Masked Singer"-Kandidaten für die Show auf sich nehmen. "Man kommt da einfach verschwitzt, fast ohne Make-up und mit zerzausten Haaren hervor, weil man diese Maske aufsetzen muss", erklärt sie.

Sylvie sei in diesem Moment total glücklich gewesen: "Ich war so gelöst, weil ich stolz und happy war", begründet die 42-Jährige und stellt klar: "Es war mir gar nicht unangenehm, es war herrlich! Ich habe es mir angeschaut: Ich sehe mich da lachend und springend – und das bin einfach ich."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

ProSieben/Willi Weber Sylvie Meis bei "The Masked Singer"

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2020

