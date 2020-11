Kevin Jonas bekommt einen rührenden Geburtstagsgruß nach dem nächsten! Am gestrigen Donnerstag feierte der Jonas Brothers-Sänger seinen 33. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurden seine Brüder Nick (28) und Joe Jonas (31) bereits kreativ im Netz. Vor allem Joes Beitrag mit einem ulkigen Throwback-Foto amüsierte die Fans – und wohl auch Kevin – köstlich. Danach reihte sich auch seine Frau Danielle (33) ein und widmete dem Musiker eine emotionale Botschaft zum Geburtstag.

Via Instagram veröffentlichte sie ein altes Foto von sich und Kevin, das offenbar in ihrer Anfangszeit als Paar entstanden ist. Dazu schrieb Danielle: "Happy Birthday, Süßer! Jedes Jahr überlege ich wieder, was ich schreiben könnte... Nach elf Jahren gibt es einfach so viel zu sagen." Dann fand die 33-Jährige doch noch die richtigen Worte: "Ich hab' immer noch nicht genug von dir! Die Mädchen und ich sind gesegnet, dich zu haben." Abschließend betonte sie noch: "Wir lieben dich über alles!"

Apropos "die Mädchen und ich" – erst vor wenigen Tagen posteten die Eltern ein süßes Update mit ihren Töchtern Valentina und Alena: Die vier hatten sich anlässlich Halloween als lustige Truppe aus Minions und Prinzessinnen verkleidet. Die Rasselbande sieht auf dem Schnappschuss einfach nur rundum glücklich aus.

Amy Sussman/Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Kevin und Danielle Jonas bei den MTV Music Awards 2019

Instagram / daniellejonas Danielle und Kevin Jonas mit ihren Töchtern

