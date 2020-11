Kevin Jonas ist ganz unspektakulär ein Jahr älter geworden. In den vergangenen Monaten war es recht still um das älteste Mitglied der Jonas Brothers. Auch um seinen 33. Geburtstag am gestrigen Donnerstag machte der Musiker kein Aufheben – Party? Fehlanzeige! Grund dafür sind wohl die vorherrschende Gesundheitskrise und die damit einhergehenden Hygienemaßnahmen. Dass sie nicht mit dem Geburtstagskind feiern konnten, machten seine Brüder Nick (28) und Joe Jonas (31) jetzt mit süßen Beiträgen im Netz wett.

Via Instagram veröffentliche Joe jetzt ein ulkiges Throwback-Foto von sich und Kevin – das Bild scheint mindestens zehn Jahre alt zu sein. "Happy Birthday, Kevin! Ich liebe dich wie einen Bruder. Ich vermisse dich, Kumpel! Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir wieder abhängen können, wenn es so weit ist", schrieb er dazu und witzelte abschließend: "Ich weiß nicht, ob das in deinem Mund ein rätselhafter Zahn oder einfach nur ein Kaugummi ist." Auch Nick teilte ein gemeinsames – wenn auch aktuelleres – Pic mit Kevin, auf dem sie gemeinsam auf der Bühne stehen.

Joes Fans amüsieren sich köstlich über seinen Beitrag – aber nicht etwa über das lustige Foto der beiden, sondern über die Formulierung "Ich liebe dich wie einen Bruder." Unter dem Posting finden sich etliche belustigte Kommentare: "Joe: 'Ich liebe dich wie einen Bruder' – Kevin: 'Ich BIN dein Bruder!'", witzelte ein User.

Kevin und Joe Jonas

Kevin und Nick Jonas

Kevin Jonas, Musiker

