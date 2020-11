Henrik Stoltenberg hat sich mit seinem jüngsten Social-Media-Beitrag offenbar keine Freunde gemacht! Der diesjährige Love Island-Teilnehmer repostete auf Instagram einen kurzen Clip der Temptation Island V.I.P.-Verführerin Julia Jaku und sorgte damit für größtes Aufsehen: Er ist darin mit fünf Mädels im Arm zu sehen, die das Trennungsstatement seiner Ex-Flamme Sandra Janina parodieren. Die Fans scheinen diese Aktion aber alles andere als lustig zu finden!

Das geht aus einer Promiflash-Blitzumfrage (Stand: 5. November 2020, 19:30 Uhr) hervor: 4.561 (96,5 Prozent) der insgesamt 4.727 Teilnehmer sind der Meinung, dass das Video absolut geschmacklos sei. Lediglich 166 (3,5 Prozent) der Leser sehen das Thema gelassen: "Ich finde das echt witzig."

Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Instagram-Kommentaren unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag wider. "Der Junge ist so unreif. Sandra ist eine Zehn und er hängt jetzt mit den größten ..... ab", schreibt ein User. Ein anderer findet: "Die haben das echt gerepostet und sind auch noch stolz darauf? Was zur Hölle! Wie mediengeil kann man sein? Gefühle anderer Menschen für eine Story zu verletzen ist einfach falsch."

Instagram / julesjaku Paulina, Julia, Henrik, Melanie und Walentina

RTL2 Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

RTLZWEI Henrik Stoltenberg bei "Love Island"

