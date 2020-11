Das hat sich bei den Harrisons in einem Jahr verändert! Sarah (29) und Dominic (29) sind im vergangenen Sommer zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach Töchterchen Mia Rose (2) vervollständigt jetzt auch Baby Kyla das Familienglück der Influencer. Die Geburt des jüngsten Sprosses hat den Alltag der kleinen Familie komplett auf den Kopf gestellt. Wie sehr sich das Leben der Harrisons in den vergangenen Monaten verändert hat, beweisen sie jetzt noch einmal mit einem niedlichen Throwback-Vergleich.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige jetzt zwei süße Familienfotos. Das eine ist eine ganz aktuelle Aufnahme und zeigt, wie alle vier in identischen Trainingsanzügen posieren. Kyla sitzt dabei auf Mamas Schoss und bekommt einen Kuss von ihrer großen Schwester. Das zweite Bild ist ein ganz ähnlicher Schnappschuss – nur ist dieser schon ein Jahr alt. Auch in dem Throwback-Bild zeigt sich die kleine Familie im Sport-Look. Von Baby Kyla ist da aber natürlich noch keine Spur. Und auch wie groß Mia Rose geworden ist, wird bei diesem Vergleich schnell deutlich. "2019 vs. 2020", kommentierte Sarah ihren Post.

Aber nicht nur im vergangenen Jahr hat sich bei den Harrisons einiges getan. Auch die kommenden Monate werden für die Netz-Stars sicherlich spannend. Sarah und Dominic planen immerhin zurzeit ihre Auswanderung nach Dubai.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

