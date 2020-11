Kaum ist die Liebe von Anne Wünsche (29) und dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez offiziell, wollen sich beide nicht mehr mit kleinen Details aus ihrer Beziehung zurückhalten! Erst Mitte dieser Woche bestätigte die Influencerin nach hartnäckigen Gerüchten, dass es zwischen ihr und dem Nackttänzer ordentlich gefunkt hat. Die gleiche Muttersprache sprechen die beiden allerdings nicht – wenn sie sich nicht gerade per Körpersprache verständigen, wird es mit der Kommunikation schon mal etwas knifflig. Das soll sich aber jetzt ändern: Ruben hat angefangen, ganz fleißig Deutsch zu lernen!

Eigentlich kommt der Tänzer gebürtig aus Spanien und verständigt sich mit Anne und seinen mittlerweile 22.800 Social-Media-Followern auf Englisch. Ein wenig Deutsch hat er natürlich auch schon drauf, aber noch lange nicht genug: "Ruben lernt jetzt übrigens die ganze Zeit Deutsch", schrieb Anne am Freitag in ihrer Instagram-Story zu einem kurzen Clip ihres Liebsten, in dem er sich konzentriert über handgeschriebene Notizen und eine Sprach-App beugt. Ob er das alles für die 29-Jährige macht?

Beim Kennenlernen schien es zumindest bislang keine allzu große Sprachbarriere zwischen den zweien gegeben zu haben: Anne kennt den Hottie zwar bereits seit 2018, in den vergangenen Monaten schien dann aber alles recht schnell gegangen zu sein. Ende Oktober veröffentlichte er einen Knutsch-Clip mit Anne, wenige Tage später sprach die zweifache Mutter von ihm als ihrem Partner.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2020

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, SixxPaxx-Stripper

Instagram / rubensixxpaxx Anne Wünsche und Ruben Rodriguez

