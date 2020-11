Endlich mal wieder ein Liebes-Update von Nick Jonas (28) und Priyanka Chopra (38)! Auch wenn der Musiker und die Schauspielerin eine glückliche Ehe führen, gehören sie nicht zu der Art Pärchen, das ein gemeinsames Bild nach dem anderen postet. So liegt Nicks letzte Liebeserklärung inklusive Foto schon einige Monate zurück – damals hatte Priyanka Geburtstag. Doch nun konnten ihre Fans sich über einen brandneuen Schnappschuss von dem Traumpaar freuen: Und natürlich ist er ganz zauberhaft!

Dieser Instagram-Beitrag dürfte so manchen Follower des Jonas Brothers-Frontmanns einen Seufzer entlockt haben: Nick und seine Gattin schauen sich auf dem süßen Bild tief in die Augen – es ist nicht zu übersehen, dass die Eheleute nach wie vor total verrückt nacheinander sind! Vor allem Priyanka sieht auf dem Bild mal wieder atemberaubend aus: Sie trägt ein elegantes, einarmiges, rotes Kleid und dazu passenden roten Lippenstift. "Ich bin gesegnet, meine wunderschöne Frau zu Hause zu haben", schwärmte Nick in der Bildunterschrift.

Anlass für das Foto war übrigens das indische Fest Karva Chauth, das immer vier Tage nach Vollmond im Kartik gefeiert wird – das ist ein Monat im Hindu-Kalender, der in der Regel auf Oktober und November fällt. So wie Priyanka fasten Hindu-Frauen an diesem Tag für die Sicherheit und Langlebigkeit ihrer Ehemänner.

Anzeige

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas

Anzeige

Instagram / nickjonas Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra zum Karva Chauth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de