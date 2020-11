Die Pretty in Plüsch-Stars sind schon ganz heiß! Bei der neuen Verkleidungsshow treten sechs Promi-Puppen-Paarungen gegeneinander an: Jessica Paszka (30) und Plüsch-Lauch Kevin Puerro, Hardy Krüger jr. (52) und Maki-Puppe Polly, Massimo Sinató (39) und Einhorn-Puppe Didi Rakete, Ingolf Lück (62) und Plüsch-Diva Francesca de Rossi, Mareile Höppner (43) und Plüsch-Gentleman Harry Love sowie Janine Kunze (46) und Grummel-Puppe Werner Edel. Sie alle wollen die Jury mit ihren Performances umhauen. Drei Wochen vor Showbeginn sind die Promis schon ganz aufgeregt und reden von ihren plüschigen Gesangspartnern in den höchsten Tönen.

"Singen ist die perfekte Ergänzung zum Tanzen – und Didi die perfekte Duett-Partnerin", schwärmt etwa Massimo Sinató in einer Sat.1-Pressemitteilung zur Sendung. Nach mehreren Let's Dance-Siegen will er jetzt auch den "Pretty in Plüsch"-Thron besteigen. Auch Jessica Paszka wird zum ersten Mal ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Und die Ex-Bachelorette freut sich auf die Herausforderung: "Bin schon total gespannt auf das Coaching – das wird sicher ein Riesenspaß!" Da ist sich auch ihr Plüsch-Lauch sicher. "Jessica ist ein Traum für jeden Coach. Sie ist ja eigentlich Rosen gewohnt. Hoffentlich mag sie auch Lauch", freut Kevin sich auf die Zusammenarbeit.

Unterhaltsam wird mit Sicherheit auch Janine Kunzes Auftritt. "Ich liebe meinen Grummel: immer schlecht gelaunt, immer einen motzigen Spruch auf den Lippen – typisch Mann halt", scherzt die Moderatorin. Aber auch die restlichen Promis sind hin und weg von ihren Kuscheltieren, unter denen sich übrigens professionelle Sänger verbergen. Moderiert wird die Show von Michelle Hunziker (43).

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

SAT.1/Julian Essink Massimo Sinató und Einhorn-Puppe Didi Rakete bei "Pretty in Plüsch"

Tabea Werner / Sat.1 Jessica Paszka mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro bei "Pretty in Plüsch"

SAT.1/Julian Essink Janine Kunze mit Grummel-Puppe Werner Edel, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

SAT.1/Julian Essink Hardy Krüger Jr. mit Maki-Puppe Polly, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

SAT.1/Julian Essink Mareile Höppner mit Plüsch-Gentleman Harry Love, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

SAT.1/Julian Essink Ingolf Lück mit Plüsch-Diva Francesca de Rossi bei "Pretty in Plüsch"

