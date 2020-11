Da hat sich Kylie Jenners (23) Tochter Stormi (2) aber eine besonders hübsche Schwimmpartnerin ausgesucht! In einem riesigen Outdoorpool, in atemberaubender Kulisse und bei Sonnenuntergang, planschte die Zweijährige in den Abendstunden jetzt ausgelassen mit Supermodel Hailey Bieber (23). Diesen besonderen Schnappschuss veröffentlichte der Keeping up with the Kardashian-Star nun auf seinem Social-Media-Account. Und gibt seinen Followern so einen ganz privaten Einblick in den Alltag der Hollywood-Clique.

Auf dem Instagram-Foto sieht man, wie das Model die kleine Stormi auf dem Arm trägt. Beide grinsen in die Kamera und scheinen sich zu amüsieren. Bereits im April zeigte Kylie ihren Fans, wie ihre Tochter das Schwimmen lernte. Schwester Kendall Jenner (25) feuerte den kleinen Lockenkopf damals eifrig dabei an. Auf dem jetzigen Schwimmfoto der Kleinen wirkt es so, als hätten auch sie und Hailey eine enge Bindung zueinander – das Model gehört allerdings auch zu Kylies engsten Freundinnen.

Stormi wächst also in einer Art Superstar-Club auf und ist schon jetzt immer mal wieder auf dem Instagram-Account von Kylie zu sehen. Zu Halloween haben Kylie und Stormi zusammen Kekse gebacken und sich verkleidet. All das teilt der US-Star auf der beliebten Fotoplattform – und auch Kuschelfotos der beiden gibt es dort zur Genüge.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi

Anzeige

Getty Images Model Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de