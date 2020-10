In diesem Outfit ist Hailey Bieber (23) definitiv ein Hingucker! Erst vor wenigen Tagen wurde die Frau von Popsänger Justin Bieber (26) von Paparazzi in New York City erwischt. Dabei wurde die Blondine in einem Leder-Maxi-Dress abgelichtet, in dem sie ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Aktuelle Aufnahmen zeigen Hailey jetzt erneut in einem eng anliegenden Outfit – und diesmal inklusive Blick auf ihren durchtrainierten Körper!

Fotografen entdeckten Hailey am vergangenen Mittwoch nach einer Yoga-Session in Los Angeles. In einem rosafarbenen Sport-Outfit, bestehend aus knapper Radlerhose und Sport-BH sowie einer weißen Cap und Mundschutz, spazierte die Beauty in kuscheligen Pantoffeln zu ihrem Auto. Während des Öffnens des Wagens gewährte die 23-Jährige freie Sicht auf ihre Mega-Figur: Dabei kam nicht nur der flache Bauch zum Vorschein, sondern auch ihr knackiger Po und die langen, muskulösen Beine.

Auf ihren runden Hintern scheint Hailey wohl besonders stolz zu sein. Bereits Ende August präsentierte das US-amerikanische Model seine sexy Kehrseite den zahlreichen Followern im Netz. Für den besagten Schnappschuss schmiss sich die Laufstegschönheit sogar lediglich in einen gelben Mini-Bikini.

MEGA Hailey Bieber, Model

MEGA Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in Brasilien im August 2020

