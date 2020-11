Oliver und Amira Pocher teilen jetzt gegen Mike Heiter (28) aus. Der Influencer liefert sich aktuell mit seiner Ex Elena Miras (28) eine öffentliche Schlammschlacht. Der Love Island-Star unterstellte der gebürtigen Schweizerin, ihn belogen und betrogen zu haben – das ließ diese nicht auf sich sitzen und holte zum Gegenschlag aus: Mike sei ein schlechter Vater und kümmere sich nicht um die gemeinsame Tochter Aylen. Die Pochers ergreifen nun für Elena Partei!

In ihrem Podcast Die Pochers hier! bekommt Mike ordentlich sein Fett weg: "In Wirklichkeit bist du halt 'ne Wurst, die in einer Dachgeschosswohnung für 500 Euro wohnt und 'ne Welle macht – du bist einfach fucking nobody", ätzt Oli. Die Eheleute finden Mikes Engagement für seine Tochter definitiv nicht ausreichend: "Elena sorgt sowohl finanziell als auch mit dem ganzen Drumherum zum Großteil für das Kind. Das glaube ich ihr einfach. Und das ist das Mindeste, dass er einfach dann versuchen muss: Zeit mit dem Kind zu verbringen", betont der Entertainer.

Für Amira ist das Verhalten des Reality-TV-Stars ebenso ein absolutes No-Go – sie könne nicht verstehen, wie man so viel Wert auf Äußerlichkeiten legt, aber nicht in der Lage sei, sich um sein Kind zu kümmern. Lautstark fährt sie ihre Krallen aus: "Dann lass dich bitte kastrieren und pflanz' dich nicht fort", rät das Model.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Elena Miras und Mike Heiter, Moderatoren von "Just Tattoo Of Us"

Anzeige

ActionPress / Ibrahim Ot Oliver und Amira Pocher in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de