Dieser Moment sorgte bei The Voice of Germany für kurze Verwirrung! In der achten Blind Audition der Castingshow kam es zu einer deftigen Panne: Beim Auftritt von Esther Nkongo streikten die Lautsprecher der Coaches, sodass diese nur einen verzerrten Ton hören konnten. Erst am Ende wurde der Sound besser – und Esther bekam in letzter Sekunde einen Buzzer. Wie die schöne Musikerin die Störung wohl erlebt hatte?

"Ich habe während meines Auftrittes nicht mitbekommen, dass mit den Lautsprechern etwas nicht funktioniert hat, zumal ich meine Augen fast den kompletten Auftritt über geschlossen hatte!", schilderte die 24-Jährige die Situation im Promiflash-Interview. Als sie zwischendurch kurz gesehen hatte, dass sich noch niemand umgedreht hatte, sei sie aber schon irritiert gewesen: "Ich habe mich aber schnell wieder gefasst und mein Lied relaxed weiter gesungen!"

Weil er ihr trotz der Panne eine Chance geben wollte, drehte sich Rea Garvey (47) dennoch für Esther um. Die Essenerin freute sich zwar – erklärte jedoch gegenüber Promiflash: "Es wäre natürlich schön gewesen, hätte ich Rae aufgrund von meiner Stimme überzeugt!" Da sie anschließend jedoch noch einmal performt hatte und dafür von ihm gelobt wurde, sei sie schlussendlich zufrieden.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

Instagram / estallove Esther Nkongo, Musikerin

Getty Images Rea Garvey beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018

