Henrik Stoltenberg zeigt Reue! Am Donnerstag sorgte der Love Island-Finalist für großen Tumult auf Social Media: In einem Video parodierte der Kölner gemeinsam mit mehreren mehr oder weniger bekannten Reality-TV-Darstellerinnen das Trennungs-Statement seiner Ex-Sandra Janina – und brachte damit eine Welle der Kritik gegen sich und seine Komplizinnen ins Rollen. Nachdem sich die Mädels bereits für die Aktion rechtfertigten, meldete sich nun auch Henrik endlich zu Wort: Der Politiker-Enkel entschuldigt sich bei Sandra!

Via Instagram veröffentlichte der Personal Trainer am Freitagnachmittag ein langes Videostatement, in dem er versucht, die Situation zu erklären: "Es ging darum, dass wir uns einen kleinen Spaß erlaubt haben in der Gruppe, was zufällig aufgenommen und hochgeladen wurde, was so nicht geplant war!" Daraufhin richtet sich der 24-Jährige sogar direkt an seine Verflossene: "Sandra, ich entschuldige mich hiermit bei dir, dass keiner der Anwesenden dich mobben wollte. Wir haben rumgespäßelt. [...] Das war eine unüberlegte Aktion und ich hoffe, dass du es mir verzeihen kannst und jetzt mal alles harmonischer verläuft und wir dem ein Ende setzen!" Er habe die Blondine damit nicht verletzen oder bloßstellen wollen.

Doch wirklich einzusehen scheint der Rheinländer seinen Fehltritt wohl nicht: Henrik betont in seiner Insta-Entschuldigung abermals, Sandra selbst habe das Beziehungsende in die Öffentlichkeit gebracht. Zudem beschuldigt der Kuppelshow-Kandidat auch die Medien: "Ich finde es sehr schade, wie sich gewisse Leute daran aufgeilen, auch die Klatschpresse, die das verdreht und total übertrieben darstellt!"

Anzeige

RTL2 Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Januar 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de