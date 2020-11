Gerda Lewis (27) leidet derzeit unter Beauty-Problemen! Die Blondine wurde 2018 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel einem breiteren Publikum bekannt, baute sich anschließend aber rasch auch eine riesige Social-Media-Community auf. Kein Wunder, schließlich dürften zahlreiche Follower sie für ihre schlanke Figur und ihre makellose Optik bewundern. Doch auch eine Beauty-Queen hat hin und wieder mit ganz normalen Problemchen zu kämpfen: Gerda verriet nun, dass sie sich in den vergangenen Tagen mit unreiner Haut herumschlagen musste.

Ihre Fans lieben die 27-Jährige für ihre ehrliche Art, denn die Influencerin macht keinen Hehl daraus, wenn sie ein wenig zu- oder abgenommen hat oder in Sachen Ernährung mal nicht ganz so diszipliniert ist. Letzteres ist aktuell der Fall – und das zog, so vermutet Gerda, auch unschöne Konsequenzen nach sich. Mit einer Heilerde-Maske im Gesicht plauderte sie aus: "Ich denke, dass meine unreine Haut durch die Süßigkeiten kam, die ich in den letzten Tagen gegessen habe. Ich habe einfach acht Pickel. Ich habe sie gezählt. Acht Stück – das hatte ich in meinem Leben noch nie!", klagte die Blondine in ihrer Instagram-Story. Sie habe allerdings bisher auch noch nie so viel Schokolade und Co. verputzt wie in den vergangen 48 Stunden.

Warum es zum Süßigkeiten-Overload kam, plauderte Gerda nicht aus. Allerdings gab sie einige Stunden nach ihrem Pickel-Outing und der anschließenden Bekämpfung durch die Maske auch ein kleines Update: "Meine Unreinheiten werden übrigens besser. Habe über Nacht noch eine spezielle Creme drauf gemacht, die die Heilung beschleunigen soll", erklärte sie zu einer ehrlichen Aufnahme von ihren abheilenden Hautirritationen.

Gerda Lewis im November 2020

Gerda Lewis

Gerda Lewis und ihr Hund Teddy, November 2020

