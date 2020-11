Mit dieser Aktion hat sich Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg nicht nur bei seiner Ex-Flamme Sandra Janina unbeliebt gemacht. Weil sie im Netz bekannt gab, dass sie ihn nicht länger kennenlernen wolle, schlug er nun mit einer fiesen Parodie zurück. Sandras Kuppelshow-Kolleginnen zeigten sich bereits solidarisch und stärkten ihr den Rücken. Doch auch die Jungs hatten für Henriks "Joke" kein Verständnis.

Josua Günther und der Politiker-Enkel wurden während der gemeinsamen Zeit auf der Liebesinsel dicke Kumpels. Doch selbst er kann beim Anblick der Parodie nur mit dem Kopf schütteln, wie er in seiner Instagram-Story klarstellte: "Sorry Henrik, aber ich verstehe auch nicht, warum das sein musste. Sie hat ein Statement gemacht, du hast ein Statement gemacht. Dann ist die Sache doch gegessen." Er finde die Sache weder cool noch lustig.

Kevin Zotter geht es offenbar ähnlich. Er teilte den besagten Clip in seiner Story und schrieb dazu: "Unter der Gürtellinie, keiner hat so was verdient. Sandra, wir stehen hinter dir." Hättet ihr gedacht, dass sogar Henriks Buddys die Aktion daneben finden? Stimmt ab!

Anzeige

RTLZWEI Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / josua_loveisland2020 Josua Günther, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / kevin_loveisland Kevin Zotter, Reality-TV-Kanddiat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de